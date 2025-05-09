В Обнинске заложили «Капсулу Победы»

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов заложили Капсулу Победы, которая будет вскрыта нашими потомками через 20 лет, в 2045-м году, сообщил 8 мая и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин.

- В год 100-летия Победы жители Обнинска прочитают искренние и трогательные послания от нынешнего поколения ветеранов, ученых, детей, молодежи, участников СВО, работников сферы культуры и спорта - 25 писем и рисунков, - заявил чиновник.

Капсула Победы сделана из гильзы от боевого снаряда. На обнинском предприятии гильзу отполировали и нанесли надпись: «Капсула Победы. 9.05.2025 - 9.05.2045. Обнинск. Первый Наукоград России. 100 лет Великой Победы».