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Обнинск

Волейболисты «Обнинска» завершили сезон

Дмитрий Ивьев
08.05, 16:10
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Наша команда принимала участие в финальном этапе Первой лиги чемпионата России.

По итогам соревнований обнинцы заняли 10-е место.

Официальный сезон игр в зале завершен. Теперь многие игроки будут участвовать в турнирах по пляжному волейболу.

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