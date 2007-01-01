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Обнинск

В Боровске оформили праздничную композицию к 80-летию Победы

Дмитрий Ивьев
07.05, 14:35
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Она появилась у Вечного огня, сообщили в администрации города.

- В течение всего дня к мемориалу приходят ученики школ и воспитанники детских садов, чтобы почтить память павших героев и возложить цветы, - отметили в администрации.

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