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Обнинск

В Обнинске открыли памятный камень, посвящённый сотрудникам ФЭИ – участникам Великой Отечественной войны

Дмитрий Ивьев
07.05, 12:00
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Торжественная церемония у института прошла 7 мая.

- Ветераны войны, работавшие здесь, совершили двойной подвиг, - рассказал заместитель председателя Обнинского городского Собрания Владимир Светлаков. - Они победили фашизм и создали лабораторию «В». Как офицеру-подводнику, много лет прослужившему на атомных подводных лодках, для меня очень важно и дорого, что именно у них учились управлять АПЛ первые подводники–атомщики. Именно здесь был спроектирован прототип первого атомного реактора подводной лодки К-3. Спасибо всем ветеранам института и сотрудникам, которые продолжают его славную историю.

В послевоенные годы в стенах ФЭИ трудилось около 2000 ветеранов.

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