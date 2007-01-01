В Обнинске открыли памятный камень, посвящённый сотрудникам ФЭИ – участникам Великой Отечественной войны

Торжественная церемония у института прошла 7 мая.

- Ветераны войны, работавшие здесь, совершили двойной подвиг, - рассказал заместитель председателя Обнинского городского Собрания Владимир Светлаков. - Они победили фашизм и создали лабораторию «В». Как офицеру-подводнику, много лет прослужившему на атомных подводных лодках, для меня очень важно и дорого, что именно у них учились управлять АПЛ первые подводники–атомщики. Именно здесь был спроектирован прототип первого атомного реактора подводной лодки К-3. Спасибо всем ветеранам института и сотрудникам, которые продолжают его славную историю.

В послевоенные годы в стенах ФЭИ трудилось около 2000 ветеранов.