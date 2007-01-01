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Обнинск

Жителей Обнинска предупредили о возможных проблемах с автобусами 9 мая

Дмитрий Ивьев
07.05, 12:25
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В связи с временным перекрытием центральных дорог транспорт может следовать с опозданием.

Перекрытие улицы Курчатова (от площади Преображения до улицы Мира) запланировано на период с 9:00 до 9:30. Ограничения движения могут повлиять на маршруты №1, 2, 3, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 9А, 9Б.

Перекрытие участка проспекта Ленина (от улицы Парковой до улицы Жукова) запланировано на период с 8:10 до 9:15. Ограничения могут повлиять на маршруты №1, 2, 3, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 9А, 9Б, сообщили в «Обнинском городском транспорте».

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