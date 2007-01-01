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Обнинск

В Обнинске технику коммунальщиков украсили к 9 Мая

Дмитрий Ивьев
07.05, 08:41
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На грузовиках разместили флаги.

- На улицах Обнинска работает коммунальная техника МАУ «Благоустройство», украшенная к 9 Мая, - прокомментировали в среду в администрации города.

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