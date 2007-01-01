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Обнинск

В Малоярославце сгорел жилой дом

Дмитрий Ивьев
07.05, 08:40
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Пожар произошел вечером 6 мая на улице Комсомольской.

Огонь практически полностью уничтожил деревянную постройку.

По сообщению МЧС, никто из людей не пострадал. Причины пожара устанавливаются.

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