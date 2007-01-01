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Обнинск

В Обнинске прошла легкоатлетическая эстафета

Дмитрий Ивьев
06.05, 16:00
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В Обнинске прошла легкоатлетическая эстафета

Традиционно она проводится перед Днем Победы.

- Участие в эстафете приняли 300 человек - команды учащихся школ, студентов вузов и ссузов, сотрудников предприятий и организаций города, - рассказали 6 мая в администрации города. - Перед стартом легкоатлеты почтили память павших героев минутой молчания и возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь».

На протяжении 11 этапов эстафеты спортсменов поддерживали тренеры и болельщики.

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