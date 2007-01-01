В Обнинске прошла легкоатлетическая эстафета
В Обнинске прошла легкоатлетическая эстафета
Традиционно она проводится перед Днем Победы.
- Участие в эстафете приняли 300 человек - команды учащихся школ, студентов вузов и ссузов, сотрудников предприятий и организаций города, - рассказали 6 мая в администрации города. - Перед стартом легкоатлеты почтили память павших героев минутой молчания и возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь».
На протяжении 11 этапов эстафеты спортсменов поддерживали тренеры и болельщики.