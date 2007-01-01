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Обнинск

В Обнинске школа №4 украсила забор ко Дню Победы

Дмитрий Ивьев
06.05, 13:07
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- «Бессмертный полк» с портретами участников Великой Отечественной войны, тематические фотографии и рисунки – дань памяти ветеранам от потомков, - рассказали во вторник в администрации города.

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