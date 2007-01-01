Письмо потомкам для Капсулы Победы написал ветеран ВОВ из Обнинска

Георгий Абакумов написал письмо, которое войдет вместе с другими посланиями к потомкам в Капсулу Победы, рассказал 6 мая и.о. главы администрации Обнинска Вячеслав Лежнин.

Послания ветеранов и людей, приложивших все силы к развитию региона, потомки смогут прочитать спустя 20 лет — в год 100-летия со Дня Великой Победы.

- Хочу пожелать вам всем здоровья, добра, спокойствия, благополучия, а главное — мира! И пусть враги запомнят, что нет в мире силы, которая смогла бы победить наш народ!» — заявил Георгий Абакумов.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что ветеран вместе со своей супругой приглашены на парад Победы на Красной Площади.