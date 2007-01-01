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Обнинск

В Обнинске резко снизилась заболеваемость ОРВИ

Дмитрий Ивьев
06.05, 09:05
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В Обнинске резко снизилась заболеваемость ОРВИ

За минувшую неделю пациентов было меньше на 33%, чем за предыдущие семь дней.

Об этом сообщили на планерке в городской администрации.

Внебольничной пневмонией заболели шесть жителей наукограда.

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