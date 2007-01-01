В Обнинске резко снизилась заболеваемость ОРВИ

За минувшую неделю пациентов было меньше на 33%, чем за предыдущие семь дней.

Об этом сообщили на планерке в городской администрации.

Внебольничной пневмонией заболели шесть жителей наукограда.