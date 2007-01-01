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Обнинск

Над Обнинском подняли Знамя Победы

Дмитрий Ивьев
06.05, 10:27
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Оно находится на метеовышке.

- Десять лет назад, в канун 70-летия Победы, в Обнинске зародилась новая традиция – в честь главного праздника страны поднимать на высотную метеовышку копию легендарного Знамени Победы - штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, - рассказал 6 мая и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин. - Эта традиция – дань памяти подвигам наших героических предков, сражавшихся во время Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов.

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