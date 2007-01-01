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Обнинск

В Обнинске опубликовали афишу Дня Победы

Дмитрий Ивьев
06.05, 10:09
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Городская администрация представила список мероприятия на 9 мая и другие дни.

9 мая

Мемориал «Вечный огонь»

  • 8:15 Старт традиционного легкоатлетического пробега
  • 9:00 Лития по погибшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
  • 10:00 Митинг на мемориале «Вечный огонь». Возложение венков и гирлянд, прохождение войск обнинского гарнизона. Проведение патриотических акций
  • 18:50 Всероссийская «Минута молчания»

Детская школа искусств №1, ул. Жукова, 8

  • 11:00 Праздничный концерт учащихся и преподавателей школы «Поклонимся великим тем годам». Танцплощадка. Пение песен военных лет под аккомпанемент баянов

ул. Жукова, аллея

  • 11:00 Акция Централизованной библиотечной системы «И в памяти, и в книге навсегда», игровые станции «Дорогами Победы» от Обнинского молодёжного центра

Площадь у фонтана на ул. Победы

  • 11:00 – 13:00 Патриотическая театрализованная концертная программа «Победа в сердце каждого живёт!» Квилт – проект «Цвет нашей Победы!». Акции «Стена ПАМЯТИ», «Сохраним мир вместе», «Микрофон Победы». Флэшмоб «Песни Победы поёт наукоград»
  • 13:00 Вокальный проект «Новые голоса» с праздничной программой «Этот день ПОБЕДЫ!»

Сквер А.Ф. Наумова

  • 11:00 – 13:00 Работа интерактивных площадок, игровых станций. «Музей под открытым небом». Стилизованная фотозона. Полевые кухни. Патриотические акции:
  • Городская творческая акция «Микрофон Победы»
  • Творческая акция «Звезда памяти»
  • Народное движение помощи фронту «СВОих не бросаем!40rus» (АНО «Братское плечо»)
  • Творческий проект «Письма и рисунки детей нашим защитникам»
  • Городской творческий проект «По праву памяти»
  • Квилт «Победный май»
  • Акция «Стена памяти»
  • Арт-проект «Игрушки, опалённые войной»
  • Творческая акция «Голубь мира»

Парк Усадьбы Белкино. Братская могила

  • 9:00 Лития по погибшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
  • 12:00 Возложение цветов
  • 13:00 «Этот День Победы» праздничный концерт солистов театра песни «ВокКАЛАН»

Кинотеатр «Мир», ул. Шацкого, 20

  • 12:00 Детский кинопраздник. Цирковое представление дрессированных собак

Музей истории города, пр. Ленина, 128

  • 10:00 – 18:00 День открытых дверей. Работают выставки: «Память о войне». Живопись и графика из фондов музея; «Судьбы, опаленные войной»; «Юрий Левитан. Биография в контексте времени» из фондов Владимиро-Суздальского музея-заповедника
  • 12:00 Благотворительная экскурсия по экспозиции «События Великой Отечественной войны в крае»
  • 13:00 Экскурсия по экспозиции «Щит Родины», посвящённой СВО

Городской парк, пр. Ленина

  • 12:00 Выставка ретроавтомобилей
  • 13:00 Праздничный концерт «Вальс Победы»
  • 18:00 Танцевальный вечер «Майский вальс»
  • 18:50 Светлой Памяти павших в борьбе против фашизма «Минута молчания»

 

Мероприятия в другие дни

Городской парк, пр. Ленина

  • до 11 мая Тематическая выставка, приуроченная ко Дню Победы
  • 6 мая 9:30 V Муниципальный смотр-конкурс строевой песни «Солдатский конверт-2025» среди воспитанников детских садов
  • 8 мая 12:00 Концерт «Музыка памяти» Школы вокала и фортепиано «LA music obninsk»
  • 8 мая 17:00 Творческий вечер Елены Гай «Вы забывать не смейте о войне»
  • 8 мая 18:00 Танцевальный вечер «Радость Победы»
  • 10 мая 12:00 Детское познавательное мероприятие «Внукам о Победе»
  • 10 мая 16:00 Концерт «Этих дней не смолкнет слава»
  • 10 мая 17:00 Проект «Звуки Винила»
  • 10 мая 18:00 Танцевальный вечер «Музыка Победы»
  • 11 мая 12:00 Спортивно-игровая программа «В дружбе наша сила» ко Дню Победы

ГДК, пр. Ленина, 126

  • 8 мая 18:00 Праздничный концерт Заслуженной артистки России Лидии Музалёвой и Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Л.Г. Зыкиной под руководством Заслуженного артиста России, профессора Дмитрия Дмитриенко «Жизнь. Любовь. Песня»

Дом офицеров, ул. Курчатова, 47А

  • 9 мая 18:00 Спектакль театра-студии «Д.Е.М.И.» Б. Васильев «…а зори здесь тихие»

Дом учёных, пр. Ленина, 129

  • 6 мая 14:30 Показ фильма «Недельное. Первые километры войны»
  • 8 мая 14:00 Хореографическая трилогия «Небо славян» академии танца Елены Соболевой при участии Заслуженного артиста Приднестровской Молдавской республики Игоря Милюкова

ДК ФЭИ, пр. Ленина, 15

  • 6 мая 18:00 «Храним вашу Победу» - подведение итогов конкурса детского рисунка, посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
  • 7 мая 18:00 Праздничный концерт «Весна Победы снова с нами»
  • 15 мая 18:00 Танцы под духовой оркестр «Майский вальс»

Музей истории города, пр. Ленина, 128

  • до 20 мая Выставка «Память о войне». Живопись и графика из фондов музея
  • до 22 июня Выставка «Судьбы, опалённые войной»
  • до 22 июня «Юрий Левитан. Биография в контексте времени» из фондов Владимиро-Суздальского музея-заповедника

Центральная городская библиотека, ул. Энгельса, 14

  • 6 мая 14:00 Литературно-музыкальный вечер «Я прошёл по той войне к Победе»
  • 7 мая 13:00 Акция «А песня ходит на войну»

Центральная городская детская библиотека, ул. Энгельса, 14

  • 6 мая 11:00 Лекционный зал «Мой прадед-герой» - заключительный этап исследовательского проекта, защита работ
  • 7 мая Медиатека «Гвоздика Победы», мастер-класс по изготовлению бутоньерки
  • 8 мая Акция «Письма памяти: Благодарим за мир». Продолжение акции «Окна Победы»
  • 8 мая 13:00 Акция «Идешь по улице героя, что знаешь о его судьбе»

Городская библиотека № 7, площадь перед Домом учёных, пр. Ленина, 129

  • 7 мая 15:00 Квиз для учащихся старших классов «Победный май»

Городская библиотека №5, пр. Маркса, 49

  • 6 мая 11:00 Мастер-класс «Письмо ветерану»
  • 8 мая 13:00 Уличная акция «День Победы – праздник для всех»

Городская детская библиотека №3, пр. Ленина, 84

8 мая 14:00 Патриотический буквиз «Путь к Победе»

Мемориал «Вечный огонь»

  • 6 мая 14:00 Старт городской легкоатлетической эстафеты

Мемориал «Журавли», пр. Ленина

  • 8 мая 12:00 Митинг, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

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