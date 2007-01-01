В Обнинске опубликовали афишу Дня Победы
Городская администрация представила список мероприятия на 9 мая и другие дни.
9 мая
Мемориал «Вечный огонь»
- 8:15 Старт традиционного легкоатлетического пробега
- 9:00 Лития по погибшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
- 10:00 Митинг на мемориале «Вечный огонь». Возложение венков и гирлянд, прохождение войск обнинского гарнизона. Проведение патриотических акций
- 18:50 Всероссийская «Минута молчания»
Детская школа искусств №1, ул. Жукова, 8
- 11:00 Праздничный концерт учащихся и преподавателей школы «Поклонимся великим тем годам». Танцплощадка. Пение песен военных лет под аккомпанемент баянов
ул. Жукова, аллея
- 11:00 Акция Централизованной библиотечной системы «И в памяти, и в книге навсегда», игровые станции «Дорогами Победы» от Обнинского молодёжного центра
Площадь у фонтана на ул. Победы
- 11:00 – 13:00 Патриотическая театрализованная концертная программа «Победа в сердце каждого живёт!» Квилт – проект «Цвет нашей Победы!». Акции «Стена ПАМЯТИ», «Сохраним мир вместе», «Микрофон Победы». Флэшмоб «Песни Победы поёт наукоград»
- 13:00 Вокальный проект «Новые голоса» с праздничной программой «Этот день ПОБЕДЫ!»
Сквер А.Ф. Наумова
- 11:00 – 13:00 Работа интерактивных площадок, игровых станций. «Музей под открытым небом». Стилизованная фотозона. Полевые кухни. Патриотические акции:
- Городская творческая акция «Микрофон Победы»
- Творческая акция «Звезда памяти»
- Народное движение помощи фронту «СВОих не бросаем!40rus» (АНО «Братское плечо»)
- Творческий проект «Письма и рисунки детей нашим защитникам»
- Городской творческий проект «По праву памяти»
- Квилт «Победный май»
- Акция «Стена памяти»
- Арт-проект «Игрушки, опалённые войной»
- Творческая акция «Голубь мира»
Парк Усадьбы Белкино. Братская могила
- 9:00 Лития по погибшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
- 12:00 Возложение цветов
- 13:00 «Этот День Победы» праздничный концерт солистов театра песни «ВокКАЛАН»
Кинотеатр «Мир», ул. Шацкого, 20
- 12:00 Детский кинопраздник. Цирковое представление дрессированных собак
Музей истории города, пр. Ленина, 128
- 10:00 – 18:00 День открытых дверей. Работают выставки: «Память о войне». Живопись и графика из фондов музея; «Судьбы, опаленные войной»; «Юрий Левитан. Биография в контексте времени» из фондов Владимиро-Суздальского музея-заповедника
- 12:00 Благотворительная экскурсия по экспозиции «События Великой Отечественной войны в крае»
- 13:00 Экскурсия по экспозиции «Щит Родины», посвящённой СВО
Городской парк, пр. Ленина
- 12:00 Выставка ретроавтомобилей
- 13:00 Праздничный концерт «Вальс Победы»
- 18:00 Танцевальный вечер «Майский вальс»
- 18:50 Светлой Памяти павших в борьбе против фашизма «Минута молчания»
Мероприятия в другие дни
Городской парк, пр. Ленина
- до 11 мая Тематическая выставка, приуроченная ко Дню Победы
- 6 мая 9:30 V Муниципальный смотр-конкурс строевой песни «Солдатский конверт-2025» среди воспитанников детских садов
- 8 мая 12:00 Концерт «Музыка памяти» Школы вокала и фортепиано «LA music obninsk»
- 8 мая 17:00 Творческий вечер Елены Гай «Вы забывать не смейте о войне»
- 8 мая 18:00 Танцевальный вечер «Радость Победы»
- 10 мая 12:00 Детское познавательное мероприятие «Внукам о Победе»
- 10 мая 16:00 Концерт «Этих дней не смолкнет слава»
- 10 мая 17:00 Проект «Звуки Винила»
- 10 мая 18:00 Танцевальный вечер «Музыка Победы»
- 11 мая 12:00 Спортивно-игровая программа «В дружбе наша сила» ко Дню Победы
ГДК, пр. Ленина, 126
- 8 мая 18:00 Праздничный концерт Заслуженной артистки России Лидии Музалёвой и Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Л.Г. Зыкиной под руководством Заслуженного артиста России, профессора Дмитрия Дмитриенко «Жизнь. Любовь. Песня»
Дом офицеров, ул. Курчатова, 47А
- 9 мая 18:00 Спектакль театра-студии «Д.Е.М.И.» Б. Васильев «…а зори здесь тихие»
Дом учёных, пр. Ленина, 129
- 6 мая 14:30 Показ фильма «Недельное. Первые километры войны»
- 8 мая 14:00 Хореографическая трилогия «Небо славян» академии танца Елены Соболевой при участии Заслуженного артиста Приднестровской Молдавской республики Игоря Милюкова
ДК ФЭИ, пр. Ленина, 15
- 6 мая 18:00 «Храним вашу Победу» - подведение итогов конкурса детского рисунка, посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
- 7 мая 18:00 Праздничный концерт «Весна Победы снова с нами»
- 15 мая 18:00 Танцы под духовой оркестр «Майский вальс»
Музей истории города, пр. Ленина, 128
- до 20 мая Выставка «Память о войне». Живопись и графика из фондов музея
- до 22 июня Выставка «Судьбы, опалённые войной»
- до 22 июня «Юрий Левитан. Биография в контексте времени» из фондов Владимиро-Суздальского музея-заповедника
Центральная городская библиотека, ул. Энгельса, 14
- 6 мая 14:00 Литературно-музыкальный вечер «Я прошёл по той войне к Победе»
- 7 мая 13:00 Акция «А песня ходит на войну»
Центральная городская детская библиотека, ул. Энгельса, 14
- 6 мая 11:00 Лекционный зал «Мой прадед-герой» - заключительный этап исследовательского проекта, защита работ
- 7 мая Медиатека «Гвоздика Победы», мастер-класс по изготовлению бутоньерки
- 8 мая Акция «Письма памяти: Благодарим за мир». Продолжение акции «Окна Победы»
- 8 мая 13:00 Акция «Идешь по улице героя, что знаешь о его судьбе»
Городская библиотека № 7, площадь перед Домом учёных, пр. Ленина, 129
- 7 мая 15:00 Квиз для учащихся старших классов «Победный май»
Городская библиотека №5, пр. Маркса, 49
- 6 мая 11:00 Мастер-класс «Письмо ветерану»
- 8 мая 13:00 Уличная акция «День Победы – праздник для всех»
Городская детская библиотека №3, пр. Ленина, 84
8 мая 14:00 Патриотический буквиз «Путь к Победе»
Мемориал «Вечный огонь»
- 6 мая 14:00 Старт городской легкоатлетической эстафеты
Мемориал «Журавли», пр. Ленина
- 8 мая 12:00 Митинг, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.