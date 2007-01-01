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Обнинск

В Обнинске вернули воду на проспект Ленина

Дмитрий Ивьев
06.05, 09:31
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Коммунальщики сообщили о завершении ремонтных работ.

Ранее 5 мая сообщалось об отключениях в отдельных домах на Пирогова, Ленина, Лермонтова, Горького и Пушкина.

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