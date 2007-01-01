+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Ночной пожар произошел в Малоярославце
Обнинск

Ночной пожар произошел в Малоярославце

Дмитрий Ивьев
06.05, 06:54
0 208
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Около 2:30 во вторник, 6 мая, на улице Комсомольской загорелась хозяйственная постройка.

Как рассказали в ГУ МЧС по Калужской области, никто не пострадал.

Причины возгорания устанавливаются.

Новости по тегу
пожар
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlBNZ2t4RFFHUHArUkRUVWl0ellQNWc9PSIsInZhbHVlIjoiUURoQUJJNjFXdTFVT3F4Ri9VZk00M1k3UHpzb1plTjBCNEcxN1kzV3ZsTnAwSktrVlB5VEJMWTlYY3ZlZm4rUS9jcnh1amtlSnVhVlZEaWNyMDF3cVQyZktsVDY4WEp3eHhLSGtOaUZrZmYvQW1wVlIzRmh1WEVGcWJ1bjc3MlhyalU2MHhUbWNKYUdraFpOOENrRzI0SHQzbzFseXJhSnhwUXFtdld4WURHM3hJL2o3NjI0YkFueGxqL3lyTjd4NnlNMU9qWnRPWGNtZHN4VVBNdjg2djFuUkhOTGlGZTBHelltVnR4SEJEOG9CZFh5MzVCZkY2bVRhdm53TFY0UVJKbTNmTnQ5b2dNbHpZUHBQZkI2TlRzN1dhVTZjTUYrYmhzU1gwZy9yMzh6ZVVlSVFGbGI5U3I1bGk1S2hDR2tCMU5KcWswK2R2UGJjN01FNWt1QUxsV3M1Qm5FTnR6azhkQmliVi8zRDJkQzhoQzFRam1uVVIzSHFNS2tNTjlOQXAvRGxSTXBsdkx3MFFVMU1TLy9peGo2eTN0YkhGY1FMcGxQNGUvbVRMcWJITis0bzlGUEUvMi85VityaE9yYyIsIm1hYyI6IjQ0ODc5MGU5ZWI0MjcyMDQzNmMyYzMxYTAyMDRlOWQ3MTk2YTA2ZGIwNmYwMjVlODFjODZiMzQ2YmE4NzJiODMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im9ra2xkdlJ6MWxPY0UwUFVuRUNrcWc9PSIsInZhbHVlIjoiTi9ScmZ0L0pXSzJVQlJBS09mZEJvdng2OU5PZi81Zm9VbHk4MFBrNWtRUkViSmxLUjlmWTNhb3JHanRSVCtBUkVUNnBvSW5YRVlVV1VLeEJyTEJSdmtYTTdXbnN3WWg3VGFlYXNnWjZMSlc0SVdrQjYrTFlKWUJGZG1OcmJ5NE9DbGdZS25OQlFLWlhyenphUGJiQmhHZ3ZiUUwzK2dDUFZhSWFzamZRWmhYbUM3OUpBRnNpUkRDM2NIZlpCUFdCQytidWNBcEx6RW9VZVFOMHhhV3F2YUVFKy83aUh3SU9ReXVZTmFoWWdRWXZZYnU0aXRuZURpVWRuQUQvU25QOENZWThwSTBKYXZYcXFjVldheENLekhCNlU4UDlRYmxOdGNzcU1wWG1yVjV5Y2FrT25TQTBMYitKTXNaSDdxNWkxaWhQK1ZLd2M4NjRMb2d4N1NpenpFOVI2QjJ5Z1ZrQlg1Ly91OGZjTjNueFI4ZEphRHJrcVE5UEhFS1d3SnV6ckc2a3ByeTdpUStXalpYT0k2NzN5RVU2d2sxRmdIaWZLRzlmdVByRUdrM09zMGFKYTJZOUtqOGVPYjRNM0FaK3JselhCd01lS3pZUWRlQ0c3VXBma0JIM2FpQ1YxTzcvUFJ4andMTDNRZnVTQmFvMVFteHFUUmlPejlraDk4R2hXOGxGVWhEck9wSWp5T0FYaUNmTkRkc1drUGtvbkVrS0JiVWNJNXpod3YxZ1hRZXhLNWp4d2xuVEVLTnI2amVxMldteEdMQURmS0FMYWJhZVo1bHRhSVVleldQd1dtT0wyZXphc0RmTWRxZ3NJMGdmRzNyeGhEd1l0Si95TWpNeCIsIm1hYyI6ImM5Y2VlMDdkODY3NTdjMGEyNTllNWJlNTJjZjAzMjgxNjc2NzJlMGRhNzczNDMyOGIyZDk5MDEwYThmMDAwNDYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+