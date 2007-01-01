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Обнинск

В Балабаново отключат воду

Дмитрий Ивьев
05.05, 14:39
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Ремонтные работы пройдут во вторник, 6 мая, сообщили в РИЦ Боровского района.

Жителей города просят запасаться водой.

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