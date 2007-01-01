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Обнинск

В Малоярославце перекроют несколько улиц

Дмитрий Ивьев
05.05, 15:03
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Городская администрация сообщила об ограничениях движения в связи с мероприятиями ко Дню Победы.

7 мая с 14:30 до 16:00 в связи с проведением ХХ общегородской легкоатлетической эстафеты планируется перекрыть движение автотранспорта по улицам города: от пересечения ул. Московская и ул. Парижской Коммуны, пересечение с ул. Гагарина до площади Ленина с перекрытием выездов на ул. Ленина с ул. Почтовой, ул. Успенской и ул. Карла Маркса.

На время перекрытия движения будут организованы пути объезда: по ул. В. Петрова, 17-ой Стрел. дивизии до пересечения с ул. Кирова, далее по ул. Гагарина до пересечения с ул. Кирова, далее по ул. Кирова до пересечения с ул. Гр. Соколова, далее по ул. Гр. Соколова с выходом на ул. Калужскую и в обратном направлении.

9 мая с 9:00 до 12:30 планируется перекрыть движение от пересечения ул. Калужская с пл. Ленина до пересечения ул. Калужской с ул. Гр. Соколова с перекрытием выездов на ул. Калужская с ул. Плеханова и ул. Герцена, от пересечения ул. Саввы Беляева с ул. Кутузова. На время перекрытия движения будут организованы пути объезда по ул. Успенская до пересечения с ул. Гр. Соколова с выходом на ул. Калужскую и в обратном направлении.

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