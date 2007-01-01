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Обнинск

В Обнинске высадили молодые ивы

Дмитрий Ивьев
05.05, 11:10
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Работы проведены в рамках акции «Сад памяти», сообщили 5 мая в МАУ «Благоустройство».

- На аллее по улице Маршала Жукова были посажены 10 молодых ив в знак уважения к памяти генерала Александра Фёдоровича Наумова, - прокомментировали коммунальщики.

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