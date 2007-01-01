+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Калужской области задержали лидера этнической группировки
Новость дня Обнинск

В Калужской области задержали лидера этнической группировки

Дмитрий Ивьев
05.05, 10:16
0 1770
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В Калужской области задержали лидера этнической группировки

В понедельник, 5 мая, об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

По версии силовиков, мужчина причастен к организации разбойных нападений, грабежей и вымогательств с коммерческих структур.

В доме у подозреваемого в Обнинске нашли травматический пистолет, переделанный в боевой.

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Сейчас ведется следствие.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
8 оценили
63%
0%
25%
0%
0%
13%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImZNam83WXNkc3RLMmNqS2RtdXRpUVE9PSIsInZhbHVlIjoiNk5HcEdrejV0VzdUcDhjN1lBOG9sYUE3TkhFNFE0Z1dEQnlaaUxwcVZ3dGhJejAwR1RHeFBtenlxM1R2QVU5bnBleEg5allwTTZnR05Oc0EzaFhrYkxLZCt2cmMvSFZlbFBwY29NWEkvdzNCWWNXYWgwaTJPVGsyYWJCc0Y0SHlVeVRYdnRiYU82Yjk0WFdubDBhYWErTHJKejE1dUVScEU2eWFvc2tEbW5ueVBmTUFNZWt4V0pUOWFWSWdWcWdlTTB0dXBnZlgxTFJacFJSVlBNc25INkYwTVlUVmVkbENHTENXMnZ6T1FYOU8ra24zRGxNTWZMNmw4OGFDQ1ZUTmMvQnF0NldjQnAwK2pGenYyRkhqV1hVcW5xRlBINjJ5dVo4WjlvaDJOZEZidmVTQlBFbmpHTW8rVXU2UFF1dlNRMGlrdk9aSlpCZ2tXS0lwUTlScU9VekFVRnI0Zmw2OEdvVTI3cW8yUGFHKyszNCtickFWK3dUclczZU5pSzJjQlUrR2JFSDJtNDZnTnVpd0NYRmFocnZqUzBGWEhiaVZPNzltV21XR1ZGa29URjlYcTdiU1g2ZU5rcXNZTzRxUCIsIm1hYyI6ImY1Y2E0OTFlNzEyZGU4N2E5NGQ1NjkzMjM1ZmM4MTVjOGEyNzM0MmRlZWEzNDY0ZWZmOGVlMDVmNjEwM2RmMzkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkpZOHpSM1crL1lFTlRRS05CVkF0NFE9PSIsInZhbHVlIjoiZ0VRd2JoZEtmY0NYclBtcytLSnpUODdCbzRkZHBYdEZFcGI0VG5LR21lSFZ0YmkrT2dpa2txbTk5cWFyMmZETzR3Zkk1aFowbkg4ZnJpdnYrQ0U1a3BqMm1Ja1BxK0R2aGdmRjMxN1ZyclpVeW1sb2x2NnJMNkEyTzArdk0wTWJtNVBZMlZTcktFdzF0YVZ4c3VCWHNyNnM5eXlVNzNIWGJ4MDZTY29KL3BGbGxlQlBwTnpxOTZYdnp2QXBsY0NjdEhuaWUyM05OZzZnNGZpVjJCYzRhcGtRWmowdW5mR0pOV1VsYXEwcm9kdjREaTNOMzYwWTlWcCtqbll2NUgxM0J2ZS9IQzdFMk1vNkZNY2haWEtCQjVJdWFKL21HM2VOYVVnS1ZpMDZiK2JEdE9ZNG12OWFnd0NJTk5HZlFtR3R6SVFoMVJJYVR0Nzg3UFFIVlp1SFJjeC9hRUM2UTUxSjlObzRrZ3JJUzhrQWFjdXgzVWRqSDVxSmp6ejUwUVhtOFhTd3VRWnZ3ZUMrSUtjVEIwOWIxL3RIMmVscUt4VmM1eDMycVRkdythK09QSTJmMzhxd1NyeHM4YU1oOG4wWlNlRDBpQU1YWXgveXplc1l3cXFmVkxrQit4aC93eUFuQVdBZldEQ29OY09tbSt4NkRLdWtRYms1Y0x0SldVOER3WVRnVjlwSHlRVFpXSmQwWnlSTnltYzFtTUZlUm1EWEF1RDRnRFpkQ2pKanFnWGdlSjUyaXhBSVpwdlgrNERJRHNiL0dyS0pDYm52NzFTenUzR1NDZ3VPejFDbUtYcWMrQm0xUUlBUERHbFhKQ2VSelJ2MkNqaUZDOVNISVJJUiIsIm1hYyI6IjMxOTNmZmFkZmYxOWE4NmIxYTU4MDFmNTU0OGQ5NDg4ZjEzZWY5Y2FiODdkOWRiNTVkYzhiNGQ3MzYyOTllYjUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+