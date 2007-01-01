В Калужской области задержали лидера этнической группировки
В Калужской области задержали лидера этнической группировки
В понедельник, 5 мая, об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.
По версии силовиков, мужчина причастен к организации разбойных нападений, грабежей и вымогательств с коммерческих структур.
В доме у подозреваемого в Обнинске нашли травматический пистолет, переделанный в боевой.
Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Сейчас ведется следствие.