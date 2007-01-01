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Обнинск

В Балабаново закрыли поворот с улицы Боровской

Дмитрий Ивьев
05.05, 09:35
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Теперь там нельзя проехать к ледовой арене, сообщили в администрации города.

К поликлинике, детскому саду №12 и школе №5 можно попасть, повернув с улицы Гагарина в районе домов №19 и № 21.

Перекрытие связано со строительством дороги.

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