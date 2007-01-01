В Обнинске жители не спешат голосовать за объекты для благоустройства

В Обнинске лишь четыре тысячи жителей приняли участие во Всероссийском голосовании за выбор территорий для благоустройства в 2026 году.

В воскресенье, 4 мая, руководство наукограда сообщило, что из необходимых 20 тысяч голосов, Обнинск набрал лишь 4000.

В следующем году в Обнинске планируют привести в порядок по федеральному финансированию три объекта.

Это пешеходный маршрут от Солнечной долины до границ Нижнего парка, сквер за ДК ФЭИ и территорию на проспекте Ленина в районе Торгового центра.

- Для получения федерального финансирования нам необходимо набрать суммарно около 20 тысяч голосов, - сообщили в администрации Обнинска. - Пока проголосовало немногим более 4 тысяч человек.

Голосование на Госуслугах продлится до 12 июня.