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Обнинск

Школьники Обнинска станцевали Вальс Победы

Дарья Джуманова
02.05, 16:15
0 302
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На стадионе школы №16 200 пар учеников и педагогов закружились в победном вальсе под мелодию «Синий платочек», которая стала символом военных лет.

Видеозапись мероприятия выложили в администрации города.

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