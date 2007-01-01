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Новость дня Обнинск

Клещи чаще кусают жителей Калуги и Обнинска

Дарья Джуманова
02.05, 12:40
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С 24 по 30 апреля в больницы с укусами клещей обратились 305 человек, сообщает ГУ МЧС региона.

По данным регионального управления Роспотребнадзора среди них было 57 детей.

-Помните, что дети меньше ростом, поэтому клещи атакуют их чаще, чем взрослых, - предупреждают в МЧС.

Кроме того, случаи укусов были зафиксированы в Ферзиковском, Козельском, Спас-Деменском, Бабынинском, Юхновском, Думиничском, Кировском, Барятинском и Хвастовичском районах.

Самые опасные месяцы для клещей в наших условиях — конец апреля — июль. В этот период важно соблюдать меры профилактики, особенно если вы посещаете лес или работаете там.

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