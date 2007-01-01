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Обнинск

«Шевроле» и «Жигули» разбились в Малоярославце

Дмитрий Ивьев
01.05, 14:30
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ДТП произошло днем в четверг, 1 мая,рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, в результате аварии есть пострадавший.

Точные обстоятельства этого ДТП сейчас устанавливаются.

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