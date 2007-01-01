В Обнинске открыли сквозной проезд по улице Красных Зорь

Для машин теперь доступен участок от улицы Победы до улицы Мира.

- Выполнили бетонирование и последующее асфальтирование дороги, а также по просьбе МАУ «Благоустройство» заменили железобетонные элементы дождеприемников ливневой канализации, которые находятся вблизи от зоны производства работ – места строительства участка нового хозфекального коллектора диаметром 1200 мм, - сообщили в филиале РИР.

При этом на участке от Мира до Королева пока еще движение ограничено.