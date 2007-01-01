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Обнинск

В Обнинске посадили вишневый сад у школы №18

Дмитрий Ивьев
30.04, 14:35
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Деревья там высадили в рамках акции «Сад Победы», сообщили 30 апреля в городском Собрании.

Перед 80-летием Великой Победы деревья сажают во всех школах и детских садах.

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