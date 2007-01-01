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Обнинск

На трех улицах Обнинска пройдет ямочный ремонт

Дмитрий Ивьев
01.05, 14:13
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Работы запланированы на 5-7 мая, сообщили в администрации города.

В порядок должны привести улицы Мира на участке от Курчатова до Красных Зорь, Северную и Ляшенко.

График могут скорректировать из-за погоды.

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