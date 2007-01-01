В Обнинске рассказали о работах на улице Энгельса

Там занимаются модернизацией теплосетей.

Работы проходят на участке в 234 метра в районе домов № 6-8.

- Этот участок сети – как и многие другие в Обнинске – построен больше 40 лет назад при нормативном сроке службы в 25 лет, - сообщили 30 апреля в филиале РИР. - В этом году мы, как и в прошлом, по инвестпрограмме модернизируем и реконструируем большое количество теплосетей. У Энгельса, 6 - 8 мы уже начинаем работы. Хотя отопительный период еще не закончен, благодаря теплой погоде котельная работает в переходном режиме, и стало возможным вывести участок сети в ремонт, не ограничивая подачу ресурсов потребителям.

На Энгельса заменят 234 метра трубопроводов диаметром 400 мм на трубы диаметром 500. Завершат работы на этом участке летом.