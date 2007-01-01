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Обнинск

В Обнинске опубликовали афишу на первомайские праздники

Дмитрий Ивьев
30.04, 14:00
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ГДК, пр. Ленина, 126

  • 1 мая, 12:00 Отчётный концерт народного коллектива хореографического театра «С.О.Л.Н.Ц.Е» и студии «Улыбка». «Мы правнуки Победы»
  • 4 мая, 12:00 К Международному Дню танца. Региональный фестиваль «Перепляс»

 Дом учёных, пр. Ленина, 129

  • 2 мая, 15:30–17:00 Открытие выставки о героях России — «За наших! За президента!». Специальный гость — участник СВО Леонид Владимирович Гирько
  • 3 мая, 12:00–17:00 Продолжение работы выставки
  • 2 мая, 16:00 В рамках проекта «Перерыв на кино»: Всероссийский показ фильма «Михаил Зорин. Жизнь продолжается!»

ДК ФЭИ, пр. Ленина, 15

  • 3 мая, 16:00 Проект «НАСЛЕДИЕ». Губернский духовой оркестр Калужской областной филармонии под руководством Сергея Орлова и мужской вокальный квартет

Центр досуга, ул. Энгельса, 2А

  • 4 мая, 12:00 Спектакль театра кукол «Палочка-выручалочка»

Центральная городская библиотека, ул. Энгельса, 14

  • 4 мая, 12:00 Шахматный клуб
  • 4 мая, 12:30–18:00 «NioGames». Клуб любителей настольных игр
  • 4 мая, 15:00 Виртуальный концертный зал. Спектакль «Звездопад»

Музей истории города Обнинска, пр. Ленина, 128

  • До 20 мая Выставка «Память о войне к 80-летию Великой Победы»
  • До 22 июня из фондов Владимиро-Суздальского музея-заповедника «Юрий Левитан. Биография в контексте времени»
  • До 22 июня Выставка «Судьбы, опаленные войной»
  • До 28 июня Выставка живописи Веры Коршуновой и Яны Подклад «Провинция — любви моей столица…»
  • До 27 июля Выставка «Радуйся, Ею же радость воссияет!» иконы Богоматери XV–XX веков из частных собраний Москвы

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