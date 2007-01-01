В Обнинске опубликовали афишу на первомайские праздники
ГДК, пр. Ленина, 126
- 1 мая, 12:00 Отчётный концерт народного коллектива хореографического театра «С.О.Л.Н.Ц.Е» и студии «Улыбка». «Мы правнуки Победы»
- 4 мая, 12:00 К Международному Дню танца. Региональный фестиваль «Перепляс»
Дом учёных, пр. Ленина, 129
- 2 мая, 15:30–17:00 Открытие выставки о героях России — «За наших! За президента!». Специальный гость — участник СВО Леонид Владимирович Гирько
- 3 мая, 12:00–17:00 Продолжение работы выставки
- 2 мая, 16:00 В рамках проекта «Перерыв на кино»: Всероссийский показ фильма «Михаил Зорин. Жизнь продолжается!»
ДК ФЭИ, пр. Ленина, 15
- 3 мая, 16:00 Проект «НАСЛЕДИЕ». Губернский духовой оркестр Калужской областной филармонии под руководством Сергея Орлова и мужской вокальный квартет
Центр досуга, ул. Энгельса, 2А
- 4 мая, 12:00 Спектакль театра кукол «Палочка-выручалочка»
Центральная городская библиотека, ул. Энгельса, 14
- 4 мая, 12:00 Шахматный клуб
- 4 мая, 12:30–18:00 «NioGames». Клуб любителей настольных игр
- 4 мая, 15:00 Виртуальный концертный зал. Спектакль «Звездопад»
Музей истории города Обнинска, пр. Ленина, 128
- До 20 мая Выставка «Память о войне к 80-летию Великой Победы»
- До 22 июня из фондов Владимиро-Суздальского музея-заповедника «Юрий Левитан. Биография в контексте времени»
- До 22 июня Выставка «Судьбы, опаленные войной»
- До 28 июня Выставка живописи Веры Коршуновой и Яны Подклад «Провинция — любви моей столица…»
- До 27 июля Выставка «Радуйся, Ею же радость воссияет!» иконы Богоматери XV–XX веков из частных собраний Москвы