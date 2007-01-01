В Обнинске 16-летний подросток на мопеде врезался в «Тойоту»

Полиция сообщила подробности о ДТП, которое произошло вечером 28 апреля на улице Кабицынской.

Школьник на мопеде «Альфа» в районе дома №8а пошел на обгон легковушки, которая в этот момент поворачивала налево. В полиции отмечают, что водитель «Тойоты» заблаговременно подал сигнал поворота.

Врачи оказали помощь пострадавшему подростку на месте.

Водительского удостоверения у школьника не было. Сам мопед принадлежит его отцу. Мужчина разрешал сыну брать транспорт. За это его ждет штраф в 30 000 рублей.