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В Обнинске прошел ремонт в бассейне

Дмитрий Ивьев
29.04, 14:02
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В городском детском бассейне спортшколы «Квант» отремонтирован трубопровод и установлена автоматическая система подогрева и водоподготовки, сообщил 29 апреля и.о. главы администрации Вячеслав Лежнин.

- На протяжении многих лет вся водоподготовка детского бассейна была в ручном режиме, - рассказал он. - Этот бассейн и раньше работал, но теперь управление температурой, уровнем воды, насосно-фильтровальной группой, дозирование химических реагентов ведется автоматически. Детям и персоналу бассейна стало комфортнее благодаря внедрению современных решений.

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