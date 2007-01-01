В Обнинске прошел ремонт в бассейне
В городском детском бассейне спортшколы «Квант» отремонтирован трубопровод и установлена автоматическая система подогрева и водоподготовки, сообщил 29 апреля и.о. главы администрации Вячеслав Лежнин.
- На протяжении многих лет вся водоподготовка детского бассейна была в ручном режиме, - рассказал он. - Этот бассейн и раньше работал, но теперь управление температурой, уровнем воды, насосно-фильтровальной группой, дозирование химических реагентов ведется автоматически. Детям и персоналу бассейна стало комфортнее благодаря внедрению современных решений.