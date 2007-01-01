Улицы Обнинска перекроют 6-9 мая

В эти дни пройдут различные мероприятия, посвящённые 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 6 мая с 14:00 до 16:00 будет закрыто движение на улице Жукова, частично на улицах Победы, Мира, Ляшенко и Гурьянова.

6, 7, 8 мая с 9:30 до 12:00 нельзя будет проехать на пересечении улиц Мира и Жукова, частично на улицах Ляшенко и Гурьянова.

9 мая с 7:30 до 15:00 закроют пересечение улиц Мира и Жукова, улицу Жукова, частично улицы Победы, Гурьянова и Ляшенко.

Также 9 мая с 8:10 до 9:15 запретят движение по улицам Парковой, Кончаловские горы, частично по улицам Жукова, Победы и Ленина.