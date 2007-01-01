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Новость дня Обнинск

В Обнинске женщина бросила металлическую банку в лицо ребенку

Дмитрий Ивьев
29.04, 14:30
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Местную жительницу подозревают в хулиганстве после инцидента на детской площадке, сообщили 29 апреля в управлении Следственного комитета по Калужской области.

- По версии следствия, 28 апреля 2025 года на спортивной площадке около дома № 3 по улице Победы города Обнинска между двумя мальчиками произошел конфликт, - рассказали в СК. - Мама одного из детей, являющаяся мигрантом, находясь в общественном месте, выражая явное неуважение к обществу и пренебрежение к окружающим, взяла металлическую банку с напитком и бросила в лицо второму ребенку, причинив ему резаную рану губы.

Сейчас выясняются все обстоятельства.

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