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Новость дня Обнинск

В Калужской области пропала 12-летняя девочка

Дмитрий Ивьев
29.04, 12:55
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Утром 28 апреля в Обнинске Мери Баграмян ушла в школу и до сих пор не вернулась, сообщили во вторник в региональном УМВД.

На поиски ориентирован личный состав полиции.

На вид школьнице 13-14 лет, у нее среднее телосложение, темные длинные волосы, рост - около 160 см, глаза темного цвета.

Была одета в джинсы серого цвета, белый свитер, олимпийку бело-сиреневого цвета. При себе имела черный портфель.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, просят обращаться в полицию по телефонам: 8 (48439) 4-98-02, 102 или 112.

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