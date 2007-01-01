В Калужской области пропала 12-летняя девочка

Утром 28 апреля в Обнинске Мери Баграмян ушла в школу и до сих пор не вернулась, сообщили во вторник в региональном УМВД.

На поиски ориентирован личный состав полиции.

На вид школьнице 13-14 лет, у нее среднее телосложение, темные длинные волосы, рост - около 160 см, глаза темного цвета.

Была одета в джинсы серого цвета, белый свитер, олимпийку бело-сиреневого цвета. При себе имела черный портфель.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, просят обращаться в полицию по телефонам: 8 (48439) 4-98-02, 102 или 112.