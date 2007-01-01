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Обнинск

В Боровске улицу Коммунистическую украсили ко Дню Победы

Дмитрий Ивьев
29.04, 11:00
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На столбах там появились тематические конструкции.

- По улице Ленина в ближайшее время заменят флаги российского триколора, - сообщили также 29 апреля в администрации районного центра.

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