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Обнинск

В Обнинске встала в пробке Киевская трасса

Дмитрий Ивьев
29.04, 11:40
0 710
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Движение там затруднено днем во вторник, 29 апреля.

Муниципальные автобусы, маршрут которых пролегает через этот участок, могут идти с опозданием, сообщили в «Обнинском городском транспорте».

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