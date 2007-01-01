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Обнинск

В Обнинске разъяренная женщина набросилась на детей на футбольном поле

Дмитрий Ивьев
29.04, 10:34
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Конфликт произошел в понедельник, 28 апреля, на детской площадке по улице Победы.

Очевидцы сообщили, что женщина пришла на площадку и начала бросать какой-то твердый предмет в сторону ребенка.

Мать пострадавшего мальчика обратилась в полицию.

- Несовершеннолетнему дано направление на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести вреда здоровью, - сообщили нам в управлении МВД по Калужской области. - Личность женщины установлена. От нее в полицию также поступило обращение о привлечении к ответственности несовершеннолетних, которые обижают ее детей.

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