В Обнинске разъяренная женщина набросилась на детей на футбольном поле
Конфликт произошел в понедельник, 28 апреля, на детской площадке по улице Победы.
Очевидцы сообщили, что женщина пришла на площадку и начала бросать какой-то твердый предмет в сторону ребенка.
Мать пострадавшего мальчика обратилась в полицию.
- Несовершеннолетнему дано направление на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести вреда здоровью, - сообщили нам в управлении МВД по Калужской области. - Личность женщины установлена. От нее в полицию также поступило обращение о привлечении к ответственности несовершеннолетних, которые обижают ее детей.