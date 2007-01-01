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Обнинск

Одна из улиц Обнинска осталась без воды

Дмитрий Ивьев
29.04, 09:39
0 196
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Ремонтные работы проходят во вторник, 29 апреля, сообщили в филиале РИР

Примерно до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

  • ул. Железнодорожная, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26/1, 27б.

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