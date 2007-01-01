+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Мотоциклист разбился в Обнинске
Обнинск

Мотоциклист разбился в Обнинске

Дмитрий Ивьев
29.04, 08:04
0 298
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Около 21:00 в понедельник, 28 апреля, ДТП произошло на улице Кабицынской, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Там столкнулись автомобиль «Тойота» и мотоцикл «Альфа».

Информация о состоянии байкера уточняется.

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkEzT0EyNEs1blZleVNIL2JLZTIrTXc9PSIsInZhbHVlIjoiRXRUd0hIeHhiMS9ZU2N2bTc2WUNJVnVxZGxJQjN5dCtaQ3VuaFpVQTkrVDFNTFpwdjViRDFxRnR5TXJHSkxWQTNqKzl4eCs3NmdsVVduSHBnNU9IbjdNM3dMV0hnYndlcERSOEFSQXJ1ZUV0cndGTDQ5eXl3TC83d2tqMG1vNXNNTWJRY1RKM2FMRzNLTlRQbFlMWnhmR2tuV2Rwb2NDaFBmQm42MEg1RGtUMUwzM3ErVEdjSnpVVVF5WHFOV3NiTU1od0pPUDRaWk8rYkR6TkQvd3QrR3lVV0Erdm9WOFNrbTVLRDUyb3Q0T2dHNmpuc1NsOTBtZlhMN2hjVXBHd0lSNng2UC9VTEs0VWxjMWJRS3c1cGFndGRhbURDa21IUWw0NGJEaVhSUHpIdDJsb2krK0RSbExHbWlBNm5RUUVhVC9ZQ0NUOWxGYWs4eVRXKzZOWDZ1Wm9jN3ByMHdac3ZjRDlldVhLdFFwRnFRdm9IR1grcGUvU2xYTlZjQURlRzltU0JkdDVROVVoLzdtd05lUHBlOWg4d1VKQmZrM3ZaSC9ENDFwVldaREpBUmFQQzlrWkhhZGFRYTFWNTJkTiIsIm1hYyI6ImQ0MGRkYzk1NjBkMjJiOGMzNjQ2MzA1OTI5Y2Q4ODNlNGE5ODZjZDFjYmQ1ZGQ3YjA2MjQ0N2YyNTdmNGViZTUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjRSeU96cG9KRUFYRjBzcnp4OTg0MlE9PSIsInZhbHVlIjoiMXY2RTNralA4enNkYUJaZlY0dDBzUHozNWZVSFVhZEtiQitKVm04Q3B6OWk2c0tKeWVXL3hqQzA5VEhmSFphVlNXaVVrcHRxYlBwTi9oRFpYVmtLN1U2Vk1VczRFUS93RWVjbTdDOG14UjVlVmlIemhSTGxId1M2bUJ0ZGVSd1VBQ2pNTUdFL1JmQkVQZ3NTcVBPaEo5STNKRzRzVVdiaThodC8zU3BMYnFzSmkvRGNHeHZTSmZ3SjJiMWxLSjVFQkhxVG1zY0srbHVmUGlJTDY3UFplRGdsYnBZdllFckNVZnFkZ25YSERrMGhLdTJOdFlUZG5UMzRTZHlpWWRiVFp2OXM5ek9iU2RxNnZ5TjlKZEZYTm4xTlo4bHF3WTVtdExROGVNbUhXcjBvaXlEZk5WZ0ZGWlIrd1hydVh5MjlQQkN4bXErSUIrc3JLdTJPTnE0U1dPSjlzdTRrekNKQm1kb1ZnVXlRVFduMVgvOXpHK1JXOWlSNzJzL3JERUY4ZXVlR05uZkRxbE9DbGs1cnBBdFlhUFZLMlZzZml0YWVXeGJocENneDdVdE5qSG9oOW1aN0hQeFBUUkxWcVBUNDJUSHYwSFl0ckc4blNBSkJQeGRGS0FOU0JjcExaMGdMcloxMXFEMUhFUWQvTzVCT3ZET1RlRWVIdXo5ZllWZjVZcUVHWlNQdlZKZUN4ZlJzd0NkbFZmbEpQeVNyNEl3UkxJWlkrTGZVUFBESUxxWVpzSGhGZXdIRk9iK1ZHQnpXZHlNeXZ6b1F3bFc3TitDd1Q0WFVQTWh4V1lZRXpPV1VFSXVRcmFWbzAvSWRYTkJKMzc4eC84am5KU3REZWRoaiIsIm1hYyI6IjkxZjIzOWRiYWE5MTI4MjQ2NzRlMTU4YzIwOTA3NWZjYmJkOTBiMWYxYWM0NzBkODc0YjQ5NWU5MGQ2ZjgzMjMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+