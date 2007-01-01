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Обнинск

В Обнинске 118 человек заболели ОРВИ за неделю

Дмитрий Ивьев
28.04, 13:07
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Такие данные 28 апреля назвали на планерке в городской администрации.

У 11 пациентов зафиксирована внебольничная пневмония.

Также один житель наукограда заболел коронавирусом.

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