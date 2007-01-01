+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Жилой дом сгорел в Калужской области
Обнинск

Жилой дом сгорел в Калужской области

Пожар в деревне Шувалово Боровского района произошел днем в понедельник, 28 апреля.
Дмитрий Ивьев
28.04, 16:39
0 422
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Деревянная постройка полностью уничтожена огнем.

В результате пожара есть пострадавший, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Точные обстоятельства уточняются.

Новости по тегу
пожар
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IndpRGhPMXIvTk5zVXlqcTdxeUkzUUE9PSIsInZhbHVlIjoiREY5d0RsZTk4cnBiNjZ2MUJSb3ZmNTRaRmVyMU9vcDhoMjR3eUdDalZ0STF2aERHb1VsTkIzajdNSFQzcHU0OGsxa1Z3ZVNURFg1dTFaa2FxZTFjaTQ1UE0yUDNYMWN5T01JVzEzMnNVWVJjRTNHTk5HaFJBODRLNlRQRnp6VTVmWSsvM1NWc2M2aThHdUJKZTJPQnA2MTN2cTRLSWN3VXhTOE5EdTE5NHZYSGVNTEhMaHQrTFBaNFFKVjdaTWpyWnQ5Uk9vTS9LTEdNdkU4aVFpWUVadDNjYnhUbE5ZYS9oSHFXalAzMm5UTTVhazJqb25ReFFISkh1ZTZ0TGJXdVBTSzluWmRQSmlPRElabFlyV1BYeXdDelgvLzhVNXRqS0ZTSmNxL1ZaNkdHMmgxbi94ZFFwQVBPaDRDSThOUm83V0ZSbnQ2R0F4S3BOb2hEWjFSR3dCTUIxZG0rdC9CNjdVQ014MDhvVkhmMTU0TWJkZVY1OElwRE1GNm9ONkttMW5oRWdYYTVERXVrR1I2cmtFZ0FES1gzVjdtbTNuRE1KY0plRkxOQ3pFK21nVXE0eDlWZERBV3U2R2FsU0NHYyIsIm1hYyI6IjkwZmQ4MTM1Y2Y1MDdmNzRiYzcyODlmYjAwYWI2MWU4MDU1YTE4MjBkMzEyZjMwMDdhODcxZWMxYTViODA3ODgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImhVNjVnNkpSRkk3MmdzcXc0Slc5S2c9PSIsInZhbHVlIjoiQ1p6bEs2U1NGeWUwb0JPR3JLTHBWRk9CeVhrVnlLSlVGOTBpRE1CanRYMndLTlV2OC8xQkRteGVoK0Q0eGlzemNXRTR2akZCR2w0UGgxbkZ1UmhQWm9OcURrSEY0WmhkMHU0WDVpek1NeWREeDlPSGIySkJmUHh2eXAwVlBYN05vaDRHbVR4WjFKNU1QNXNLWjJTcGdTOUI3dURrcDc1UWNpaklwSjQ0dkNnbjQ2eVBaaWhsWU5YWHNZMFI3WUlJbXVoa2lwdHNlVUlBOFFnTGZ5UWdRNzJQYnJ4WXVqajU1WEZxUjc5SjR5SUtJeWZpVU1rZHN2Qjh1cnI0K0Myczh6SzZWOVlnUStaUDdHTkZBMko1YnNSL2VOaWJka0pWczlZalBDSmpvOEFNeEhxRWJnVlpDWE5LMDNaQWFmV1IyY3RKRE1PNDlqa3R1b2FiT0s1eWxQcGZzSCtZYlVNNGcyQ1dNa2hGdUZldHArVDBsS2V0QW80SEhpR0J0NlJNMFBRa1ZVQWV6WFFLdFZzYTBaajRoT052M09rMUhFRCt6VmFPRVczUVdZVlFHYzhIejhvZTNwbVpXaGJJaDlOWHhxV1VuUytET0dqMVJmbzJxaUN2dzRMSUxPSnRMNEdvenNVcDN6cEJIUmR5OXhXNmJEN3U4TVV1RGErMEZpWG1CZjFLUnVrU0syQitZc3RkcSttSUhodGVxRFdFMCtjZlZFd2UzQWVkV0Nkdk9jTnJrVTJ2VkxkeGRNUmZXNThveTFybnFHcDl0b1JxMGt5TmRUYWwrTVEwUVBiN3J0Z1FCa3EvZ2pFWWE3VlpDdXdDb2Qwd2tyYStUZjYzUW9oeCIsIm1hYyI6ImNkNzFhZDA5ZWI0ZmJjNGE4ODdlZjk1NmQwNDgzMjBjMjFkZmJhZGE0ZDRiMzc2NmUxNWM2ZWY5YTNmNzI3YmUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+