В Обнинске показали болты, которые каждый день попадают в колеса автобусов

- Вот такое количество болтов слесари МБУ «ОГТ» вытаскивают из колес автобусов еженедельно, - прокомментировали фото 28 апреля в «Обнинском городском транспорте». - Чаще всего это - крепления от городских ИДН (искусственных дорожных неровностей), так называемых «лежачих полицейских».

В МАУ «Благоустройство» поясняют, что ИДН разрушаются быстрее, чем возможно их починить, ведь для восстановления целостности нужно заменять и часть асфальтного покрытия дороги.

- После извлечения крепежей из колес, шины иногда заклеивают, однако не во всех случаях такой ремонт возможен. Порой колеса можно только заменить, - сокрушаются транспортники.