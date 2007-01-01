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Обнинск

Часть Обнинска осталась без электричества

Дмитрий Ивьев
28.04, 13:30
0 368
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Часть Обнинска осталась без электричества

Отключение произошло в нескольких районах, сообщили в администрации наукограда.

Причины устанавливаются.

UPD. Чуть позже в администрации сообщили, что электроснабжение восстановлено.

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