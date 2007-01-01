Волейболисты «Обнинска» сыграют в финале Первой лиги чемпионата России
Турнир пройдет со 2 по 8 мая в Орле.
В соревнованиях также примут участие «ССО-УрГУПС» (Екатеринбург), «Лукойл-Западная Сибирь» (Когалым), «Ямальские стерхи», ВК «Тамбов», СК «Орёл», сборная Псковской области, «Росток» (Пенза) и Fix (Казань).
- По ходу сезона нам не до конца удалось сплотить ребят, - признался 28 апреля главный тренер мужской команды ВК «Обнинск» Александр Швед. - Хромала дисциплина. В итоге мы показали шестой результат в ЦФО. В целом, это достойно. Получили приглашение сыграть во всероссийском финале. С радостью на него положительно ответили. Там соперники будут еще сильнее. Но это как минимум хороший опыт для наших игроков.