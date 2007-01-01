В Обнинске срежут аварийные деревья на улице Жолио-Кюри

В ближайшее время там начнется благоустройство.

- Осмотрели со специалистами каждое дерево, знаю, как чувствителен для жителей Обнинска вопрос удаления зеленых насаждений, - рассказал 28 апреля и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин. - Уберем только сухие и аварийные деревья, которые представляют опасность во время сильного ветра.

По его словам, власти также рассмотрят возможность дополнительного озеленения улицы Жолио-Кюри.