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Обнинск

В Обнинске срежут аварийные деревья на улице Жолио-Кюри

Дмитрий Ивьев
28.04, 13:31
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В Обнинске срежут аварийные деревья на улице Жолио-Кюри

В ближайшее время там начнется благоустройство.

- Осмотрели со специалистами каждое дерево, знаю, как чувствителен для жителей Обнинска вопрос удаления зеленых насаждений, - рассказал 28 апреля и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин. - Уберем только сухие и аварийные деревья, которые представляют опасность во время сильного ветра.

По его словам, власти также рассмотрят возможность дополнительного озеленения улицы Жолио-Кюри.

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