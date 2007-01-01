+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Белоусово появилась разметка
Обнинск

В Белоусово появилась разметка

Дмитрий Ивьев
28.04, 09:38
0 150
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

На некоторых улицах ее нанесли впервые, сообщил глава администрации города Тарас Зважий.

- Провели ямочный ремонт, запланированные работы выполнены полностью, общая площадь составила 360 квадратных метров, основные работы проводились на ул. Заречная, Гурьянова, Калужская, - пояснил он. - Нанесли дорожную разметку на улицах, во многих местах впервые. Результат на лицо. Тем не менее, при обходе обнаружил несколько незначительных ям и замечания, так что если есть замечания, пишите в комментариях, будем устранять.

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InFZVjlpa3ZtK2gwaDRiYUxpSHhXdGc9PSIsInZhbHVlIjoiUHBVVmJXdXByL28vUnJXeUpVNHBjRzRFSXovYmdSU1NqZXoybFdDT1NvYjBrdVBvWG9nQk4zUFFQK2pyd3QxaVd5V2lWZ1NFMTFyMlZRWlB6dGtFRFFoMXVtdjBwb1FnM0xQbDZIT3FTejRUZktTSnJVSGVhUmx4RGp4V1k1WUtsWENQRCtVMHc5K09qTjhTZWtTMEQ0QWZrd0Z2VGNlcG9mdHJaZjBtSHo5QTN1dWVRYXduQU9sUEMreU1wYndreDUyZE5OU2ZrcVNDcUFVdGZYL0l1Yko1WFk2R0k1Y2JwcTVDWjFEVGtlYmVPYy80OWtDNUY3aXFyS1BnZGdKSUM4eExxZDJKQ3lXd0ZBYWM2azVPbmtJbU9QTlNNam0wM3BQYklCK0NSM1BSb2hnanBzdnA0QjdwMWY3QlFFWWVIdThhYWt4YTdSWVRRa0ttWjdPSGUrU3dLS3AxNFNoR1VqTHhGMnE3ZERUdThaRlFyKzJITjcrcncyS3JoaVVBNnJCVXZaeEtKN0lQN3lYL0Z3RWZVWDh2ZUFQVk00dE1SREk5ZFFFc2JhQlRVYmNhdTZ6T2tYUGkvUDNzSHZ4SyIsIm1hYyI6IjFkODY1NGU2ZDdiNWFjMjBiYjU1NTI2ZGMzYzA5MGE3ZTkxM2MyOTk2YmZlZGE0OTQ0NzE0YzkxNjhjNTgyMzgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im1lTnNVSjBVbWFOSVZtL0diYlR4S1E9PSIsInZhbHVlIjoiN3hkWGdSTkhiVVZOTWovZ0w4NXorNUxOdnF2dGtHOWZIOWFzUWhVVFdzMXpSdk9peUdvUnh6YXNoZTdXSTZOMXhBbEYrL0NMWnl3VWZQNkZiWGNrVENLaDNUdWxHM0Z5b1lWcWtJSVlUL1YzUW1JN1FDUk11OElZdmErSFN5T2dmVW5oeFZ3SFBNS0xMYS85MjdaT1NkRVZObmQvTW0wNW9hVi9CNnlVT0F3QzB2U1hxQ3l3LzRjWmR3d3lsQ1A1eFYwNWJDcXZWSFJxcFJuZFhPTjA2ckVPMkhieDY5NGlmMUF1TW9SNTRKOVJBS3JZK3ZQS0RieFpybFc2WXkrY0MvSldFSUNGM3ZseUpxM1VkbzkzQWE2V1VDazVLaTBaaUJvSUNvcFR2TWYrWEpERnd1OUtNSEU3UFAxVy93NUY2M0I1TWltRTF0RjMyQXBVMWR5aTBsVHorTmE1NllldzlxQ0pVVm9JeHlzRkRhTHFmNEQrY0wzUUFUemozbUtBRmlldkJ3dzY5UjdFMk0zRHZVbFdjc3pBaUxRNTQ2YVZLa0VWS3RIdHJiVU5PbWlSRVlTSkV4YVp5SHltRXB5Vm5CMFUzN1lhYng5VzlmTTVQYlZJMjViZ3M2Mmp5Y3RtUXdkbEI0WkRIdWdEb3ZlWnhmY1hxTHJ0K2hxUG9UaWlrTlo4M1ZPblhJM0FSR2dza01xUXB5RHVYWFlGTlp6Q1JaMTVEdURlKzRzcVJQaFYxRi8xWlVjRUllSHZLbmI2eHpUUThVM1FTVHErbUJEM05IV2IxVGVqckZFTEdhbjFFT3k2UHNJZlN2cCs5V0I3c0pyR1E0Sk5UdVk5R0N3YyIsIm1hYyI6ImU2YzBhODlhN2EwMjM3NjRkMWEzY2I2NThmYjI2Njc0ZmNmYmZmNDBhNWRkNzU5MGViNzQ3NDFmNDU4MzNmOGYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+