В Белоусово появилась разметка
На некоторых улицах ее нанесли впервые, сообщил глава администрации города Тарас Зважий.
- Провели ямочный ремонт, запланированные работы выполнены полностью, общая площадь составила 360 квадратных метров, основные работы проводились на ул. Заречная, Гурьянова, Калужская, - пояснил он. - Нанесли дорожную разметку на улицах, во многих местах впервые. Результат на лицо. Тем не менее, при обходе обнаружил несколько незначительных ям и замечания, так что если есть замечания, пишите в комментариях, будем устранять.