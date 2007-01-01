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Новость дня Обнинск

В Гурьяновском лесу Обнинска собрали 15 кубометров мусора

В субботу, 26 апреля Обнинск присоединился ко Всероссийскому субботнику.
Владимир Андреев
27.04, 11:13
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Сотни жителей наукограда вышли в скверы, парки, общественные пространства для наведения чистоты и порядка.

В экологической акции на территории Гурьяновского леса приняло участие около 70 человек. Излюбленное место отдыха обнинцев приобрело ухоженный вид.

Молодежь Обнинска в этот день отправилась на Кончаловское кладбище. Ребята очищали могилы ветеранов. На призыв откликнулись представители Обнинского молодежного центра, Совета молодых ученых, школьники лицея «Держава» и ряда предприятий города.

На других площадках наукограда «Благоустройство» собрало восемь кубов мусора. Работы шли на территории производственной базы учреждения и рядом с подвесным мостом.

Субботник прошел в лесополосе на улице Толстого и в сквере на улице Красных Зорь.

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