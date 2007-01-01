-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Ермолино люди пострадали при пожаре в квартире
Обнинск

В Ермолино люди пострадали при пожаре в квартире

Дмитрий Ивьев
26.04, 08:44
0 714
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Возгорание произошло в ночь на субботу, 26 апреля, в доме на улице Русиново.

Огнем повреждены отделка квартиры и вещи.

В ГУ МЧС по Калужской области сообщили, что в результате происшествия есть пострадавшие. Информация о них уточняется.

Новости по тегу
пожар
Лента настроения
2 оценили
50%
0%
0%
0%
50%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ims3UjY4SkVNQ1VCUlBIa2htVUtneUE9PSIsInZhbHVlIjoiYUFsZGJCa1VXR0ZiVUFPNSthSHpNSmF2UGx0QkRVSkpONkd1cnpBMHA3NWhscjJmcUJobU9nbkJDb3F1Qk11d0ZNazFuOFl1Szl1enNtYVIxRDJtcE1VRmZBa3pyT0dnN2ZEUVJDOTBIOXViaDR1OWNPSVc4MUJDSHpBUmh1WkZGVkZUZ2lhbTJZblIvR2s4VlVBOWlQNWJmSTVYbThJSjBSRnZ5b0Fob2IxWmF2bVpIcm5TSFIrVmFzRW8xMmE1akE0dUVBbWt0Z2VBeWx0aHQzS3h0Y2E4dm1ZSExrZ2kySUE4dWg3cHdkdGg3SW5jMVh5RTJua1lpY2JvaDFud3h4RlBhWmQwSDVidEtEdzQ1SVV0REJocHlKRm1mVDQzVlpYd1ZFelNZV2hGbmhPZzBBbHVjT0UvdVljRGZ2YlVxQUZ0U2ZCMG9aeXNMTTdDWkJwSlh5RTlHbDdja2V1MUg2SlZMK1dqMW9KNEJnNGUrRjNOdmxyRXlMUGRBNTNnSXN0Z3FZWWhRYUFicGVEdXhFcFNrcFZiem85MmdzNW1Tby9HVlZWeEVycXlkT0dFWGdwaEFmQTEyVHY5L1BkUSIsIm1hYyI6Ijk5M2ZjZWY2MDgwMjRhMTc3YzViNzdmNGMzNjQyNTkzYmY0ZDFiMjZhN2U0NzdmMTkxODAwMzkxMDljMDAxZmUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik1ZZUtETmRwK3c4SWFjNC9ZREkzMFE9PSIsInZhbHVlIjoiak5ZT1U0aFZzcGVZMHpEcFdoUFpiak5zU3B4VkpWbDE3V2c4Y1IzN3VKYUszSXNFaFRCNDN2eHpQeVF5SUZERnljR2MyVDJLa2FkS1dpZmJBZDU0dU9JNVhkSHpRNElXeTVYd3hCbTRxcU9wd0NzQWxObStKQzZCUWErcEIxUytaZ3lYRU53dURIN1cxZzUxTGQvWlRYcG9haFVXOUhwcFUvZzVBY1hJR1RmTFVQV0xCYmhtVklueHdkL3Q1R0tLa2lFZER0L3lMeUtKRjJ5SXJ4Z2EwVmp6SmlublBaaFFuaUY0bzlKSk9oSmVhQzNvQWlMUkhXOE0rY2xDODBHSVpjbXRGNFhWWnJEUml6WVJHakFOZmVjRXZKdUE2dHNSUC9JeFFyVDFQR2hHalR1UGovbVhlN2VzcWhtZzBxQkJmU2lkbXIydTg5WWU5Nk83NjYzZVM4bUV1eW5iMnRJTUJHU3JNa1hSZ3o1U2dVbHFmVFhMN1ZFUjl1Y3llOXUzZ2xBVGY0bjNsTkM0Z0I5RWYyK3gwTmxlZTQ3SW9lTitKSFRTK3JTcDdMRmF2N1NZOEN6YTd4Sy9DL09GMWtXWkhNRDZmT0djL3VlWHJDWWhNV0JlQlEvN0poeDJnN0tKZDV3eU16UTkzS1NnUmoxRFBsV0dJUEJxTFJpcVFyWkhSNzhjNnJ4NTZKMmIxdENuVUF6aGlxRTJtY2NhakVDcGNjUDZ1ZUMwc0FMSnROdzNZQjVwb0ltZGpGWFVVd1FGaytybGdZajQ3Ty9DdU1yTk5Ia0dKRTVIL1NSc09NRG5iTjFHUEZidDdXNnN5TXNlM3Ryc3NHdE1lOHBFdjZHKyIsIm1hYyI6ImM4NTM0NDE1YjJkMjM5MzdiMDNmOGU1ZmMxOTdmZGVmMjA1MjM4MTAwY2QwY2Y2MGM4ZTBmMWRkY2M1NGM1OTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+