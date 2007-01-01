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Обнинск

В Кабицыно обустраивают новое место для отдыха

Дмитрий Ивьев
26.04, 16:10
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Работы начались в микрорайоне «Молодежный».

Проектом предусмотрено создание парковой зоны с пешеходными дорожками вдоль пруда.

- Согласно контракту, подрядчик должен был приступить к благоустройству с 1 мая и завершить работы 30 июня, - рассказал 25 апреля глава администрации Боровского района Николай Калиничев. - Однако рабочие начали преображение даже раньше намеченного срока. Сегодня строители полностью спланировали участок и вовсю укладывают плитку.

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