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Обнинск

На четырех улицах Обнинска пройдет ямочный ремонт

Дмитрий Ивьев
26.04, 11:05
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Работы запланированы на 28-30 апреля, сообщили в администрации города.

В порядок должны привести улицы Мира на участке от Курчатова до Красных Зорь, Белкинскую и Курчатова.

График могут скорректировать из-за погоды.

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